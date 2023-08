Aké lascia la Juve, possibile annuncio già lunedì. L’esterno ha scelto l’Udinese, proseguire la propria avventura in Serie A

Secondo quanto riferito da Il Messaggero Veneto, l’Udinese potrebbe annunciare l’arrivo di Marley Akè nella giornata di lunedì.

È tutto fatto con la Juve per il trasferimento del classe 2001. Cessione in prestito con diritto di riscatto e possibile contro-riscatto per i bianconeri.

The post Aké lascia la Juve, possibile annuncio già lunedì. Ecco dove giocherà appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG