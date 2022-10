Bologna-Lecce 2-0, tutto nel primo tempo con il gol su rigore di Arnautovic e il raddoppio di Ferguson. Un risultato che ci voleva assolutamente per Thiago Motta. Perché è vero che più volte ha ricevuto in queste non facili settimane rassicurazioni da un p’ tutte le massime figure dirigenziali. Ma una vittoria non era ancora arrivata e se ne sentiva il bisogno assoluto per dare una bella scossa alla classifica. É arrivata con una prova convincente e ad alcuni tifosi rossoblu sarà venuto in mente il campionato del passaggio del millennio (e forse anche a qualche salentino). Anche allora non è che la stagione fosse partita proprio bene per il Bologna, che arrivò a sfidare il Lecce alla quinta giornata senza avere ancora vinto una partita.

Uno score non proprio esaltante, quello dell’inizio del campionato 1999-2000: 2 pareggi con Torino e Parma, una sconfitta in casa col Lecce e un 4-0 rimediato a San Siro in casa del Milan campione d’Italia. Come oggi, Bologna-Lecce fu l’ancora di salvezza e poco dopo la mezz’ora le reti di Fontolan e Signori avevano risolto la faccenda. In panchina all’epoca c’era Sergio Buso, che durò ancora 2 sole partite, sostituito da Francesco Guidolin. Thiago Motta non dovrebbe correre questo rischio, è giù lui un subentrato e adesso può guardare al futuro con una certa sicurezza.

