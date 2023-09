Al-Khelaifi, per il momento, chiude all’entrata delle squadre arabe in Champions League: ecco cosa ha detto

Il presidente di PSG ed ECA Nasser Al-Khelaifi, a RMC Sport, ha così parlato della possibilità di vedere squadre arabe in Champions nei prossimi anni.

LE PAROLE – «Non vedo possibile l’arrivo di altri club da fuori Europa. Non so cosa avverrà tra qualche anno, ma oggi non vedo questa idea possibile».

