Francesco Totti ha così risposto alle domande sulla possibile assegnazione del numero 10 della Roma a Dybala

Intervistato dal Corriere dello Sport, Francesco Totti ha così parlato della possibilità di assegnare il 10 della Roma a Dybala.

LE PAROLE – «Dybala meriterebbe un numero del genere, però darlo a un ragazzo che sta due, tre o quattro anni mi sembra poco rispettoso. Non per me, ma nei confronti della società e dei tifosi».

