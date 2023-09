I nerazzurri svolgeranno oggi il primo allenamento col gruppo al completo grazie al rientro di tutti i nazionali.

La marcia di avvicinamento al derby Inter-Milan di domani pomeriggio è resa impervia dal rientro scaglionato dei nazionali anche se ciò riguarda entrambe le squadre. Inzaghi nonostante tutto non cambierà formazione rispetto alle prime 3 gare vinte in campionato: Lautaro Martinez, Juan Cuadrado ed Alexis Sanchez sono tornati da poche ore e solo il primo si è allenato anche ieri. L’ex Juve non è in perfette condizioni (pare abbia una tendinite) ma dovrebbe essere convocato mentre il Ninho Maravilla, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha avuto ha avuto problemi organizzativi con i voli che ne hanno tardato l’arrivo a Milano.

Davide Frattesi

Recuperati anche Acerbi e Sensi che si allenano in gruppo da più di una settimana ormai: il difensore potrebbe anche entrare in ballottaggio col finora ottimo De Vrij che sembra infatti favorito. La doppietta in nazionale di Frattesi non convince ancora Inzaghi a lanciarlo dal primo minuto; è cieca infatti la fiducia dell’ex tecnico della Lazio nei confronti di Mkhitaryan. Le fasce saranno presidiate da Dimarco e Dumfries. Ancora panchina anche per Pavard e Arnautovic, anch’egli fresco di doppietta in nazionale; ecco la probabile formazione in vista del derby.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Si prevede che già dal match di mercoledì contro la Real Sociedad inizierà il turnover di Inzaghi.

L’articolo Verso il derby: Inzaghi valuta le condizioni dei sudamericani ma conferma gli stessi 11 delle prime giornate proviene da Notizie Inter.

