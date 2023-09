Alla vigilia del derby contro il Milan, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, parla così del pericolo numero uno per domani: Rafa Leao

Alla vigilia di Inter-Milan, nel corso della conferenza stampa, Simone Inzaghi ha risposto così alla domanda relativa al numero 10 rossonero Rafael Leao.

LE PAROLE – «Sarà l’osservato speciale del Milan. In questi anni ha fatto benissimo e cercheremo di prendere delle contromisure come abbiamo sempre fatto. E’ un top ma come ne ha tanti anche l’Inter».

QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI INZAGHI PRIMA DEL MILAN.

L’articolo Inzaghi: «Leao sarà l’osservato speciale, è un top ma ne ha tanti anche l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG