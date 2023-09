Michele Di Gregorio, portiere cresciuto nelle giovanili nerazzurre, è ancora osservato dall’Inter: ecco le parole del suo agente

In un futuro le porte di Michele Di Gregorio si potrebbero aprire ad un ritorno all’Inter (dove è cresciuto nelle giovanili), un po’ come fatto quest’anno da Di Gennaro. Ecco le dichiarazioni del suo agente, Carlo Alberto Belloni, in merito al futuro del proprio assistito ai microfoni di Sportitalia.

LE PAROLE – «C’è stata solo qualche chiacchiera con delle squadre straniere in estate, ma non era il momento giusto per fare un passo del genere. Di conseguenza abbiamo deciso di rimanere a Monza che è diventata una realtà importante anche grazie a Michele. Fa piacere quando viene accostato alle grandi squadre ma penso che fino al 30 di giugno non ci sia più niente da dire sul suo futuro. Ovvio che fra tutte le squadre, per Michele, l’Inter sia particolare per la storia che ha avuto con questo club. Prima di essere tesserato con il Monza nel 2022, aveva passato 19 anni con l’Inter, da quando ne aveva sei. Una storia molto particolare e unica. Purtroppo non è il cuore a comandare e restiamo a disposizione. Nel senso che se un giorno dovesse arrivare una chiamata dall’Inter, la ascolteremmo».

