Il capitano nerazzurro è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2026 e non ci sono indizi che portano a malumori o cessioni imminenti.

Quasi 2 anni fa, ad ottobre 2021 per l’esattezza, Lautaro Martinez ha firmato quello che è ad oggi l’ultimo rinnovo di contratto con l’Inter: i nerazzurri eliminarono, d’accordo col giocatore, la clausola rescissoria da 111 milioni precedentemente vigente. Il vincolo lo porta a guadagnare 6 milioni di euro a stagione, il massimo previsto dalla dirigenza in questo periodo. L’agente del Toro ed l’attaccante stesso vorrebbero adeguare anche questo contratto ma, come evidenzia il Corriere della Sera, al momento Marotta ed Ausilio non pensano ad una nuova trattativa anche spinti dal fatto che la scadenza non è così vicina.

Lautaro Martinez

L’argomento indubbiamente andrà discusso prima o poi ma difficilmente si arriverà a tensioni o negoziazioni complicate: il numero 10 all’Inter sta benissimo e non pensa neanche lontanamente di cambiare squadra. In estate ha rifiutato una grossa offerta proveniente dall’Arabia Saudita senza neanche rifletterci più di tanto perché consapevole del ruolo e dell’importanza che riveste per il club nerazzurro. L’Inter lo comprò nel 2018 dal Racing de Avellaneda, ex squadra anche di Diego Milito, per 25 milioni di euro battendo la concorrenza dell’Atletico Madrid. Dopo un primo anno vissuto alle spalle di Icardi la sua ascesa è stata inesorabile e lo ha portato alla fascia di capitano.

