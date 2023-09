Massimiliano Irrati solo al VAR da questa stagione: il noto arbitro spiega i motivi di questo suo cambiamento

Massimiliano Irrati, dopo 11 anni da arbitro di Serie A, ha spiegato a La Repubblica i motivi della scelta di passare ad occuparsi solo del VAR.

LE PAROLE – «È un’attività talmente specializzata che serve farlo il 100% del tempo. In campo serve avere un impatto anche irruente con i calciatori, in cabina no. Un VAR deve essere stato arbitro di alto livello, o almeno della stessa categoria in cui va ad operare. Ma anche UEFA e FIFA hanno preso questa strada: quando diventi élite fai solo una delle due».

