Rivelazione sul nuovo tecnico del Lione Fabio Grosso, che torna in Francia dopo l’esperienza da calciatore

Come riferito da L’Equipe, ci sono diversi motivi extra-campo che hanno portato il Lione a preferire Grosso a Gattuso per la panchina.

In primis l’esperienza dell’ex terzino da calciatore, passata per la Francia dal 2007 al 2009. Secondo la presenza di Mendes alle spalle dell’ex centrocampista, che dopo gli ultimi anni spaventa e non poco nuovi club interessati.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG