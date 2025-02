Al Milan al posto di Conceicao, questa volta “si fa”: ecco l’indizio che fa già sognare i tifosi rossoneri

Al Milan al posto di Conceicao, questa volta “si fa”. Da La Gazzetta dello Sport una rivelazione pronta a far sognare i tifosi.

In Casa Milan, sono giorni particolarmente complessi, in cui le analisi sul futuro si intrecciano con l’urgenza di ottenere risultati immediati per evitare l’esclusione dalla Champions League. Il clima attorno alla squadra e alla società è decisamente teso, con molte polemiche che stanno alimentando il dibattito. Le recenti parole di Morata, in particolare, hanno riacceso la discussione con un forte eco polemico, suscitando reazioni da parte di tifosi e addetti ai lavori. Le sue dichiarazioni sembrano aver messo in luce alcune frustrazioni all’interno dello spogliatoio, contribuendo ad aumentare l’incertezza che circonda il futuro del club.

La rivoluzione totale del Milan in estate

Il Milan potrebbe essere pronto a dare inizio a una vera e propria rivoluzione sotto ogni punto di vista. Si parla infatti di un nuovo direttore sportivo, con il nome già emerso in una recente indiscrezione che rivela i primi contatti avvenuti con il club. Ma non si ferma qui: il cambiamento potrebbe riguardare anche il mercato giocatori, con l’intenzione di rafforzare la squadra, e il futuro dell’allenatore. Sérgio Conceição, infatti, sembra essere a forte rischio conferma, con la dirigenza che potrebbe valutare un cambio tecnico per puntare a un nuovo ciclo. In questo clima di rinnovamento, ogni decisione sarà cruciale per il futuro del club.

Al Milan al posto di Conceicao, questa volta si fa

Luca Bianchin, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro di Conceicao al Milan svelando un retroscena che potrebbe cambiare le sorti di ben due squadre: Napoli e Milan. In particolare ha affermato: “E’ tornato un po’ a circolare il nome di Antonio Conte negli ultimi due giorni. Non vuol dire nulla, però, sentite le parole dello stesso Conte che sanno un po’ di rottura con il Napoli, il quadro è tornato ad avere un senso. Conte non è stato scelto dal Milan, è stato rifiutato dal Milan dopo che l’ex ct si era proposto, ma ora torna ad essere una situazione in cui entrambe le parti hanno esigenze comuni”. Conclude poi facendo ulteriore chiarezza sul caso: “E’ ancora tutto da scrivere, il Milan deve ancora decidere chi prendere come direttore sportivo, quindi figuriamoci se hanno scelto l’allenatore. Però cominciano i primi pensieri”.

