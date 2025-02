“Non rinnoverò il contratto”, il giocatore è irremovibile: Milan “spiazzato”, i piani mercato cambiano in modo inatteso

“Non rinnoverò il contratto”, il giocatore è irremovibile. Le parole del talento aprono scenari inattesi per il Milan in prospettiva futura.

Il Milan sta riflettendo con attenzione sul suo futuro, senza escludere alcuna sorpresa. Nessuno è davvero intoccabile, e ogni giocatore, così come i dirigenti, dovranno dimostrare di meritarsi un posto a Milanello fino alla fine della stagione. Le prime grandi manovre, però, sono già in corso, spesso tessute sottotraccia, ma una in particolare ha già acceso i sogni dei tifosi. Secondo una fonte spagnola ben informata, il club rossonero avrebbe fatto un’offerta irrinunciabile per riportare Carlo Ancelotti a Milanello. Un ritorno che, se confermato, rappresenterebbe un segnale forte di cambiamento e di ambizione per il futuro del Milan.

“Non rinnoverò il contratto”: cambia tutto a Milanello?

Anche i grandi nomi del Milan non sono più così certi di restare in rossonero. Gli errori ripetuti di Maignan, il rosso di Theo in Champions e le prestazioni altalenanti di Leao sono diventati argomento di dibattito interno alla società. A gettare ulteriore instabilità nella situazione sono state le recenti dichiarazioni di un giocatore che potrebbe cambiare le sorti in quel di Milanello, che ha chiaramente affermato: “Non rinnoverò il contratto”. Una frase che ha sollevato molti dubbi sul suo futuro e che potrebbe avere un impatto significativo sulle decisioni future del club, soprattutto in vista di un possibile mercato estivo ricco di sorprese.

Le parole che possono cambiare l’intero mercato del Milan

In un periodo cruciale per la sua carriera, Zhegrova sta affrontando anche le sfide legate a un infortunio avvenuto a metà dicembre, che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco. In una recente intervista rilasciata a Radio Dukagjini, il giocatore ha escluso la possibilità di partecipare agli incontri degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, pur esprimendo ottimismo riguardo a un completo recupero entro la fine di marzo. Uno spirito combattivo e resiliente traspare dalle parole di Zhegrova, che vede in questo stop forzato un’occasione per migliorarsi sotto il profilo mentale e fisico. Il fatto che Edon Zhegrova sia stato seguito con interesse da club del calibro di Milan e Napoli non è un segreto nel mondo del calcio. Le sue prestazioni con il Lille hanno attirato l’attenzione di varie squadre, desiderose di accaparrarsi un talento in grado di fare la differenza. Il Milan, in particolare, sembra mantenere un’attenzione costante sull’attaccante, avendolo già osservato nell’anno passato e mostrando un rinnovato interesse in vista del prossimo mercato.

