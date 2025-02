Al Milan l’ex nerazzurro a 10 milioni, Ibra prepara la mossa a sorpresa: svelata la voce di mercato pronta a scuotere Milanello

Al Milan l’ex nerazzurro a 10 milioni, Ibra prepara la mossa a sorpresa. Svelati piani dei rossoneri e il nuovo profilo nel mirino.

Il Milan, dopo un gennaio ricco di colpi importanti sul mercato, non si ferma e guarda già al futuro. Ibrahimović è al lavoro per plasmare la squadra della prossima stagione, pronto a irrompere sul mercato per strappare un super colpo da 40 milioni, beffando l’Inter. Il suo obiettivo è rinforzare ulteriormente la rosa rossonera con un acquisto di alto livello, ma le novità non finiscono qui. Nel mirino del club c’è anche un ex nerazzurro, un altro possibile rinforzo che potrebbe dare alla squadra la spinta decisiva per raggiungere nuove vette. Il mercato rossonero è appena iniziato.

Il nuovo profilo nel mirino del Milan

Caleb Okoli, difensore centrale classe 2001, è il nome che circola nei corridoi di Casa Milan per rinforzare la difesa nella stagione 2025-2026. Nato a Vicenza ma di origini nigeriane, Okoli ha iniziato il suo percorso nelle giovanili del Vicenza per poi passare all’Atalanta, squadra nota per la sua eccellente capacità di formare giovani talenti. L’estate scorsa, la sua carriera ha preso una svolta internazionale con il trasferimento al Leicester City per 14 milioni di euro, un salto di qualità che lo ha portato a confrontarsi con le sfide della Premier League.

Al Milan a prezzo di saldo: le condizioni

Nonostante l’elevato potenziale e le aspettative, la stagione del Leicester City si sta rivelando complicata, con la squadra che attualmente occupa le posizioni basse della classifica, rischiando la retrocessione in Championship. Questa situazione ha spinto Okoli a considerare un ritorno in Italia, con il Milan pronto ad accoglierlo. Il club rossonero, sempre attento a cogliere opportunità sul mercato, considera il giovane difensore un’opzione valida per rafforzare il proprio reparto difensivo, soprattutto in vista di una probabile partenza di Fikayo Tomori, destinato a ritornare in Inghilterra. Il Milan valuta la possibilità di assicurarsi Okoli – scrive Milanlive.it – per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, un investimento considerato ragionevole per un giocatore del suo calibro. La sua giovane età, insieme all’esperienza già maturata sia nel campionato italiano che in quello inglese, fa di lui una scommessa intrigante per il futuro. Inoltre, la volontà del giocatore di tornare in Italia potrebbe facilitare le trattative, offrendo al Milan la chance di aggiungere alla sua rosa un elemento di valore e potenziale crescita.

