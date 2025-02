Tre rossoneri a rischio col Feyenoord: “scatta l’allarme” che tiene tutti sugli attenti in casa Milan. Il focus a poche ore dal match.

Questa sera lo stadio San Siro diventerà l’epicentro del calcio europeo, ospitando un incontro decisivo per le fortune del Milan nella competizione più prestigiosa a livello di club: la Champions League. I rossoneri si preparano ad affrontare il Feyenoord nel match di ritorno dei playoff, una sfida che si annuncia carica di tensione e aspettative, soprattutto dopo lo scivolone dell’andata che ha visto il Milan uscire sconfitto per 1-0. Le voci in merito al possibile esonero di Conceicao si rincorrono, ma mai come nelle ultime ore. Motivo per cui la sfida di questa sera è carica e densa di contenuti che potrebbero andare anche oltre il risultato del campo fine a sé stesso.

Tre rossoneri a rischio contro il Feyenoord

Il Milan si trova ad affrontare questa partita cruciale con il fantasma delle squalifiche aleggiante su alcuni dei suoi elementi chiave. Tre giocatori, nello specifico, sono sottoposti a stretta osservazione: Theo Hernandez, Youssouf Fofana e Samuel Chukwueze. Essendo in diffida, un ulteriore cartellino giallo nel corso della partita contro il Feyenoord li costringerebbe a saltare l’importantissima prima gara degli ottavi di finale, nel caso in cui il Milan riuscisse a qualificarsi. Questa situazione pone un ulteriore livello di sfida per la squadra e lo staff tecnico, che dovranno calibrare attentamente aggressività e prudenza.

Un’opportunità per “ripulire” il cartellino

Non tutto è però perduto in termini disciplinari per il Milan. Una regola relativa alla competizione offre una sorta di salvagente in vista di eventuali successivi impegni europei. Infatti, le ammonizioni ricevute dai giocatori verranno azzerate al termine dei quarti di finale. Ciò significa che, sopravvivendo alla tensione del doppio confronto con il Feyenoord e proseguendo il proprio cammino nella Champions League, i giocatori indicati potrebbero trovare un nuovo slancio, liberati dall’incubo di ulteriori squalifiche, almeno fino alle fasi più avanzate del torneo.

