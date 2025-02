“Come Robben e Ribery”, ma al Milan c’è chi lo critica: il grande ex silenzia le polemiche e lancia il rossonero verso la gloria

“Come Robben e Ribery”, ma al Milan c’è chi lo critica. Prende parola il grande ex rossonero che zittisce ogni polemica.

Il Milan, sotto la guida di Conceição, ha cambiato passo. La vittoria della Supercoppa Italiana e i 14 punti conquistati nelle ultime sette partite, solo uno in meno del Napoli capolista, ne sono la prova. Sebbene il gioco non brilli ancora, la mossa di Ibrahimović sul mercato potrebbe risolvere anche questo problema, con passi concreti verso un colpo da 40 milioni. Intanto, questa sera c’è la sfida contro il Feyenoord, e un grande ex rossonero ha preso la parola per difendere uno dei top player del Milan, zittendo le polemiche che circolano intorno alla sua figura.

Il rapporto con Ibra: le parole di Van Bommel

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il grande ex rossonero Mark Van Bommel, ha parlato di Milan e tra i temi toccati c’è stato anche Zlatan Ibrahimovic. In particolare l’ex centrocampista olandese ha affermato: “Insieme abbiamo vinto lo scudetto, detto che ha un carattere fortissimo che lo spinge a cercare sempre il successo e questo combacia con il Dna Milan. Il ruolo di oggi è diverso, vero, ma ho visto che nelle ultime due sessioni di mercato, tra l’estate scorsa e gennaio, ha cercato di costruire una squadra che rispecchiasse la sua idea di calcio. Spero e credo ci sia riuscito”.

“Come Robben e Ribery”, Van Bommel silenzia le polemiche

Sempre nell’occhio del ciclone, e poi quasi sempre decisivo. E’ il destino di Rafa Leao che Van Bommel non esista a difendere con parole forti e chiare. In particolare l’ex rossonero ha affermato: “È un giocatore straordinario. Ha velocità, fisico, credo che nemmeno lui abbia davvero la consapevolezza di quanto sia forte. Deve innanzitutto trovare continuità: la consideri una sfida con se stesso. E poi, come dice l’allenatore, essere di supporto alla fase difensiva. Sapete chi mi ricorda? Robben e Ribery, con cui ho giocato nel Bayern Monaco. All’inizio non erano troppo coinvolti in difesa: quando invece hanno iniziato a dare una mano, quella squadra è diventata imbattibile. Univa la cattiveria agonistica alla loro qualità”.

