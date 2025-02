Colpo magistrale del Milan, Fabrizio Romano rivela tutto: i dettagli di un affare pronto a rivoluzionare la Serie A

Colpo magistrale del Milan, Fabrizio Romano rivela tutto. I dettagli, i retroscena e l’abilità della squadra mercato rossonera.

Il Milan è atteso da una sfida cruciale questa sera, dalla quale potrebbe dipendere l’immediato futuro della squadra. I rossoneri dovranno ribaltare il punteggio dell’andata per superare il turno, con il vantaggio di 1-0 in favore degli olandesi che offre al Milan la possibilità di sognare una rimonta. Parlando di sogni, il club rossonero sta puntando in grande. Secondo quanto emerso, Ibrahimović sarebbe pronto a entrare nella trattativa per strappare al mercato, non solo all’Inter, un top player da 40 milioni. In questo scenario, Fabrizio Romano ha rivelato un retroscena che annuncia un colpo magistrale del Milan.

Fabrizio Romano rivela tutto sul colpo del Milan

Nel corso di una puntata di Viva El Futbol, programma seguito da appassionati di calcio per le sue analisi approfondite e le rivelazioni sul mercato, Fabrizio Romano ha condiviso alcune informazioni su come il Milan è riuscito a superare gli ostacoli per assicurarsi le prestazioni di Santiago Gimenez. Un’operazione lungi dall’essere semplice, che ha richiesto abilità e perseveranza da parte della dirigenza rossonera. Il noto esperto di mercato ha spiegato nei minimi dettagli la trattativa, sottolineando perché si sia trattato di un vero e proprio colpa capolavoro del Milan.

La grande abilità del Milan per chiudere il colpo

Spesso abbiamo sentito i tifosi lamentarsi della abilità dell’attuale dirigenza rossonera ma, dopo le parole di Fabrizio Romano, molti dovranno necessariamente cambiare idea. Il noto esperto di mercato ha rivelato: “Per Gimenez al Milan, si partiva da un muro del Feyenoord, trattare con loro è durissima e lo si può chiedere alla Juventus che ha provato a prendere Hancko per settimane anche arrivando oltre i 30 e 35 milioni. Un club veramente tosto. Il Milan è riuscito a farcela, lavorando ai fianchi, aspettando, mantenendo la pazienza e nonostante il sorteggio, c’era il rischio che il Feyenoord trattenesse il giocatore. Il Milan ha avuto l’abilità di aspettare, capire il momento giusto e avere il giocatore dalla sua parte che poi ha forzato. Trattativa lenta ma su cui il Milan ha lavorato con abilità”.

