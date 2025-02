Dall’Inter al Milan, “cambio maglia” confermato: il “tradimento” grazie a un’operazione lampo. Svelati i retroscena.

Il Milan è chiamato questa sera a ribaltare il punteggio contro il Feyenoord per conquistare il pass per gli ottavi di Champions League. Con l’1-0 a favore degli olandesi nell’andata, la rimonta è obbligatoria. Superare il turno rappresenta non solo un obiettivo prestigioso, ma anche un segnale di ambizione per le future mosse di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, Ibrahimović sarebbe pronto a compiere un attacco decisivo per strappare all’Inter, e non solo, un top player da 40 milioni. La vittoria sarebbe fondamentale anche per Conceicao, mentre il tema mercato continua a essere centrale, con retroscena clamorosi in merito a un “cambio di maglia” sulle sponde del Naviglio, dall’Inter al Milan.

Il “tradimento” confermato: dall’Inter al Milan

La saga di mercato che ha tenuto con il fiato sospeso entrambe le tifoserie riguarda Joao Felix, il talentuoso calciatore che, nonostante le voci circolate, ha scelto la maglia del Milan. Secondo quanto rivelato dallo stesso Felix, c’è stato un interesse concreto da parte dell’Inter, successivamente smentito dal presidente nerazzurro Marotta che ha parlato di un semplice sondaggio esplorativo. La discrepanza tra le dichiarazioni ha alimentato numerose indiscrezioni, confermando l’intensità della rivalità in sede di mercato tra i due club. Le ultime rivelazioni di Fabrizio Romano aggiungono nuovi e importanti dettagli all’inaspettato “cambio di maglia” avvenuto a gennaio, con il portoghese approdato a Milano ma sulla sponda rossonera.

Il retroscena di mercato del colpo mancato

L’interesse dell’Inter per rinforzare il suo attacco durante la sessione di mercato invernale non si è limitato solo a Joao Felix. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, i nerazzurri avevano posato gli occhi anche su Marco Asensio, ma le difficoltà nella cessione di Arnautovic e Correa hanno impedito qualsiasi ulteriore operazione offensiva. Questa situazione ha permesso al Milan, a Furlani in particolare, di chiudere l’operazione con una mossa lampo, un blitz nelle ultime ore di mercato che ha permesso al portoghese di vestire la maglia rossonera portando a Milanello qualità e talento da vendere.

