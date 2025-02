Firmerà per il Milan, “l’annuncio” fa esplodere l’entusiasmo dei tifosi: accordo chiuso, arriva la prima conferma (quasi) ufficiale

Firmerà per il Milan, “l’annuncio” fa esplodere l’entusiasmo dei tifosi. Ecco i dettagli di un accordo che farà felice la piazza rossonera.

Il Milan, dopo un mercato di gennaio da protagonista con ben 5 nuovi arrivi, non ha intenzione di fermarsi nella sua scalata. Ora è il momento di far parlare il campo, a partire dalla partita di stasera contro il Feyenoord, fondamentale per centrare l’accesso agli ottavi di Champions League. Nel frattempo, la società è già al lavoro sul fronte mercato, con un occhio al futuro. Nelle ultime ore, però, emerge un retroscena davvero curioso che potrebbe scatenare le tifoserie di Juve e Milan: un possibile “scambio” estivo che promette scintille e movimenterà le prossime settimane.

Firmerà con il Milan: accordo chiuso

Non solo mercato, ma anche rinnovi sono al centro delle riflessioni in casa Milan. A tenere banco sono i contratti di Theo Hernandez e Mike Maignan, in scadenza nel 2026, una situazione che impone urgenza per evitare rischi di deprezzamento o, peggio ancora, la perdita a parametro zero. Sul tema è intervenuto Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato, rivelando che un altro giocatore sarebbe pronto a dire sì al Milan. Secondo le sue informazioni, l’accordo sarebbe già stato chiuso, e manca solo la ratifica ufficiale per annunciare un rinnovo che entusiasmerà i tifosi rossoneri.

Sì al Milan per molti anni: è fatta

Fabrizio Romano, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato in anteprima i dettagli dell’accordo che legherà Reijnders al Milan per i prossimi anni. In particolare il noto esperto di mercato ha scritto: “Anche Tijjani Reijnders firmerà un nuovo contratto con il Milan fino a giugno 2030. Tutto è stato concordato verbalmente, e ora è pronto a essere siglato formalmente”. Un nuovo tassello pronto ad aggiungersi a un Milan che intende puntare sempre più in alto nei prossimi anni.

