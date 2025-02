Milan-Feyenoord, formazioni ufficiali: Conceicao spiazza tutti, fuori un big a sorpresa. Ecco le scelte del mister per il match di Champions.

È tempo di far parlare il terreno di gioco, è tempo di Champions League, è tempo di Milan-Feyenoord. I rossoneri devono ribaltare il punteggio dell’andata, che vede gli olandesi in vantaggio di una rete. Il Milan non può permettersi errori, e per questo Conceicao ha deciso, a sorpresa, di fare alcune modifiche nell’undici titolare, adottando scelte forti e, al contempo, rischiose. Il tecnico sembra pronto a dare una scossa alla squadra, con una formazione che potrebbe stupire, ma che ha il chiaro obiettivo di ottenere una rimonta fondamentale per il futuro europeo del club.

Milan-Feyenoord: le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixao. A disp. Andreev, Ka, Stengs, Ivanusec, Carranza, Mitchell, ‘T Zand, Osman, Van den Elshout, Giersthove, Sliti. All. Pascal Bosschaart.

I magnifici quattro per centrare la rimonta

Conceicao azzarda e rischia, schierando i magnifici quattro in attacco. Una mossa audace che segna un cambio di strategia rispetto al solito. Stupisce, invece, la panchina per Fofana, una scelta che lascia intravedere la volontà di puntare su un altro tipo di approccio. La formazione schierata dal mister rossonero ha una sola, chiara chiave di lettura: ribaltare il punteggio dell’andata aggredendo fin da subito l’avversario. Un Milan offensivo, che cercherà di sfruttare ogni occasione per mettere sotto pressione il Feyenoord, con la determinazione di conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League.

