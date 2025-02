“Non lo accetto”, il Barone della Curva Sud tuona e chiede rispetto: ecco la mossa che ha mandato su tutte le furie i tifosi

“Non lo accetto”, il Barone della Curva Sud tuona e chiede rispetto. Ecco cosa lo ha fatto infuriare e cosa si nasconde dietro le sue parole.

La partita tra Milan e Feyenoord è carica di tensione, non solo per la posta in gioco, ma anche per un episodio che ha scatenato l’ira dei tifosi rossoneri. Conceicao ha spiazzato tutti nella scelta delle formazioni ufficiali, per una partita che oltre a decidere una delle squadre qualificate agli ottavi di Champions League. L’incontro è stato inoltre segnato da una controversia che ha sollevato molte polemiche. Giancarlo Capelli, volto storico della Curva Sud, non ha esitato a esprimersi sull’accaduto, manifestando con forza e chiarezza tutto il suo disappunto. Le sue parole hanno evidenziato il malcontento di una tifoseria che chiede rispetto.

“Il Barone” tuona: “Non lo accetto”

La voce di Giancarlo Capelli, ‘il Barone’, ha risuonato forte in risposta a questa iniziativa. Intervistato da ‘Sportitalia’, il rappresentante della Curva Sud si è fatto portavoce di un codice non scritto ma profondamente radicato tra le tifoserie: quello del rispetto reciproco. Per ‘il Barone’, l’atto di disegnare un murales nelle vicinanze dello stadio avversario trascende la semplice rivalità sportiva, toccando le corde del rispetto. Con parole misurate ma cariche di significato, ha sottolineato come i tifosi rossoneri non avrebbero mai compiuto un gesto simile a casa degli altri, ponendo l’accento sulla necessità di mantenere viva la fiamma della passione senza oltrepassare i limiti dell’educazione e dell’onore.

Il retroscena sul murale “incriminato”

Il murales realizzato dai tifosi del Feyenoord è stato prontamente cancellato, ma il gesto ha lasciato un segno, suscitando il fastidio della Curva Sud. Questo episodio ha aggiunto ulteriore tensione a una partita già di per sé carica di emozioni, con il Milan chiamato a ribaltare il punteggio per accedere agli ottavi di finale di Champions League. Il malcontento dei tifosi rossoneri non farà che alimentare il calore del tifo questa sera a San Siro, dove il sostegno della curva sarà fondamentale per spingere la squadra verso una rimonta che potrebbe segnare una nuova pagina di gloria europea.

