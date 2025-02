Irrompe Ibra e confeziona la beffa all’Inter, sarà del Milan a 40 milioni: concorrenza bruciata, il talento studia già da rossonero

Irrompe Ibra e confeziona la beffa all’Inter, sarà del Milan a 40 milioni. La mossa decisiva che potrebbe regalare ai rossoneri il talento.

Il Milan si prepara a vivere una notte decisiva a San Siro, dove ogni mossa sarà cruciale per conquistare il pass per gli ottavi di Champions League. La tensione attorno alla squadra cresce, alimentata dai rumor di un possibile esonero di Conceição, sempre più concreti. Se questa ipotesi dovesse realizzarsi, si aprirebbero scenari di cambiamenti radicali, non solo in panchina, ma anche sul mercato. Il club rossonero sembra pronto a fare un colpo da 40 milioni, per rinforzare ulteriormente la rosa e inseguire gli obiettivi stagionali, con un occhio alle sfide future.

90 minuti per mettersi in mostra agli occhi di Conceicao

Sabato 22 febbraio, alle ore 18:00, si terrà un incontro decisivo per la 26^ giornata della Serie A 2024-2025, vedendo il Torino ospitare il Milan. Questa partita assume un’importanza doppia poiché sul campo ci sarà anche Samuele Ricci, centrocampista sotto i riflettori del Milan. Dopo aver scontato un turno di squalifica, Ricci è pronto a tornare in campo, e il timing non potrebbe essere più intrigante, dal momento che proprio i rossoneri mostrano un forte interesse per il giocatore.

La concorrenza per Ricci e la mossa di mercato del Milan

Particolarmente significativo è il contesto contrattuale e di mercato in cui si muove Ricci. Il talentuoso mediano ha rinnovato il suo contratto con il Torino all’inizio di gennaio, estendendolo fino al 30 giugno 2028, con un sostanziale adeguamento dell’ingaggio. Tuttavia, la permanenza all’ombra della Mole Antonelliana sembra tutt’altro che certa: al termine della stagione potrebbe lasciare il club. Il presidente Urbano Cairo valuta Ricci 40 milioni di euro, cifra alla quale guardano con interesse club prestigiosi come Milan, Inter, Manchester City e Real Madrid. Tra questi, però, sembra essere il Milan – scrive Tuttosport – a mostrare la determinazione più marcata nel voler ingaggiare il centrocampista.

