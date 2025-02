Milan-Feyenoord, fuori a sorpresa uno dei magnifici quattro: la scelta di Conceicao spiazza tutti

Milan-Feyenoord, fuori a sorpresa uno dei magnifici quattro. Conceicao potrebbe stupire ancora in merito all’undici titolare.

In vista del cruciale ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025, il mondo del calcio è in fervente attesa per ciò che si prospetta essere un incontro emozionante e determinante tra due grandi squadre europee. Il Milan, con la guida di Sérgio Conceição, ospiterà il Feyenoord a San Siro, un evento che promette spettacolo e passione calcistica. Nelle ultime ore rimbalzano notizie davvero inaspettate in merito al futuro del tecnico rossonero, si parla infatti di possibile esonero. Entrambi i club si trovano a dover gestire assenze significative tra le loro file, situazione che mette alla prova la profondità e la resilienza delle loro squadre. Questa partita non è soltanto una questione di avanzamento nelle fasi successive della Champions League, ma anche una dimostrazione di strategia, talento e spirito di squadra.

Le criticità del Feyenoord per la gara di stasera

Il Feyenoord si presenta a questo appuntamento con un elenco di assenze lungo e preoccupante, a partire dalla perdita del suo capitano Quentin Timber per l’intera stagione. L’interim Pascal Bosschaart deve affrontare il non facile compito di colmare ben 9 assenze per infortunio, oltre a dover rinunciare a 3 giocatori non iscritti nella Lista UEFA. Nonostante queste difficoltà, il Feyenoord è pronto a scendere in campo con una formazione 4-3-3 che punta sulla versatilità e la dinamicità dei suoi elementi.

I dilemmi del Milan: fuori uno dei magnifici quattro

Il Milan si trova ad affrontare questa partita con varie assenze importanti. L’assenza di Ruben Loftus-Cheek, unita a quella di giocatori chiave quali Alessandro Florenzi e altri non disponibili per scelta tecnica o infortunio, pone sfide notevoli per la formazione rossonera. L’allenatore Conceição, tuttavia, non si lascia intimidire e ha preparato una formazione che cerca di bilanciare talento e strategia. Con un attacco guidato da João Félix e Giménez in una formazione 4-4-2, il Milan sembra puntare sulla creatività e l’aggressività offensiva per superare la difesa olandese. Pulisic, non al meglio, dovrebbe infatti partire dalla panchina.

Leggi l’articolo completo Milan-Feyenoord, fuori a sorpresa uno dei magnifici quattro: la scelta di Conceicao spiazza tutti, su Notizie Milan.