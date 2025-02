Calciomercato Milan, Theo Hernandez saluta in estate? Moncada piomba sul sostituto

Il terzino francese potrebbe lasciare Milano in estate, il sostituto è già stato individuato

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è incerto. Il terzino francese ha un contratto in scadenza nel 2027, ma diverse squadre europee, tra cui il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain, lo starebbero monitorando. Il Milan non ha intenzione di cedere il giocatore, considerato un elemento fondamentale della squadra, ma di fronte a un’offerta irrinunciabile potrebbe vacillare. In caso di partenza del numero 19, il club rossonero dovrebbe intervenire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza.

Al momento non ci sono trattative concrete per la cessione di Theo Hernandez, ma la situazione potrebbe evolvere nei prossimi mesi. Il Milan dovrà essere pronto a valutare tutte le opzioni e a prendere la decisione migliore per il futuro del club.

Il sostituto individuato dalla dirigenza rossonera



Maxim De Cuyper, giovane talento belga, ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Bundesliga e Premier League, ma il Milan lo segue da tempo come potenziale sostituto di Theo Hernandez. Secondo “TuttoMercatoWeb“, il club rossonero, consapevole dell’interesse di Arsenal, Tottenham e Chelsea per il giocatore, lo ha inserito nella sua lista di possibili rinforzi per la fascia sinistra. Nonostante un tentativo del Parma, frenato da una richiesta di circa 20 milioni di euro, il Milan continua a monitorare da vicino De Cuyper, seguendolo anche oggi nella sfida contro l’Atalanta per valutare la sua preparazione in vista di un’eventuale partenza di Theo Hernandez.

Chi è Maxim De Cuyper?



Formatosi nel settore giovanile del Bruges a partire dal 2008, De Cuyper ha esordito in prima squadra nel febbraio 2020 in Europa League contro il Manchester United, giocando da titolare. Dopo aver militato nelle giovanili del Bruges, dove si è distinto come terzino sinistro di alto livello, è stato ceduto in prestito al KVC Westerlo nella stagione 2021-2022. In quell’annata, De Cuyper ha mostrato il suo valore giocando con regolarità e segnando ben nove gol in 39 partite, un risultato notevole per un difensore. La sua crescita è poi culminata nel 2023, con una stagione da protagonista nel Bruges: 37 presenze, 3 gol e 10 assist, guadagnandosi il posto da titolare inamovibile e il rinnovo del contratto fino al 2028. Leader della formazione belga, De Cuyper è stato convocato anche per l’Europeo, pur non scendendo in campo. Il suo talento cristallino e la sua leadership lo rendono uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

