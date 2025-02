Calciomercato Milan, Furlani pronto alla rivoluzione per confermare Joao Félix: svelato il piano

Il fantasista portoghese ha stregato Conceiçao e la dirigenza rossonera è pronta ad un sacrificio per tenerlo a Milanello

Il Milan, dopo gli arrivi negli ultimi giorni di mercato di Sottil, Bondo, Gimenez e Joao Félix, ha decisamente cambiato marcia nelle competizioni domestiche: la grande vittoria nei quarti di coppa Italia con la Roma e i sette punti conquistati sui nove disponibili in Serie A sono i risultati acquisiti dopo il gong del calciomercato. Non saranno gli unici acquisti del 2025 per quanto riguarda il reparto offensivo, ma intanto i tifosi cominciano a sognare con la coppia Gimenez-Joao Félix. L’attaccante messicano ha bagnato il suo esordio fornendo un assist all’altro esordiente, il fantasista ex Atletico Madrid, che ha subito deliziato San Siro con uno scavetto d’autore che non ha lasciato scampo a Svilar.

Il Milan studia il piano per riscattare Joao Félix

Il numero 79 è sbarcato a Milano con la formula del prestito oneroso senza diritto o obbligo di riscatto. Il Diavolo ha pagato 5 milioni per averlo in questi sei mesi ma non ha intenzione di farlo tornare al Chelsea; infatti, la dirigenza rossonera ha già riallacciato i contatti con i Blues per trovare la quadra che permetterebbe al talento portoghese di rimanere sotto la Madonnina. Il piano dei rossoneri sarebbe rinnovare il prestito per un altro anno, inserendo un diritto di riscatto intorno ai 40 milioni di euro per l’estate 2026. Per realizzare questa strategia, i rossoneri potrebbero dover sacrificare un pezzo pregiato del proprio scacchiere.

La probabile cessione di un big

La dirigenza rossonera valuterà in maniera oculata le prestazioni offerte dai suoi migliori giocatori in rosa. Il primo indiziato per una cessione dall’alto valore monetario nella prossima sessione di mercato è Theo Hernandez: il terzino francese sta vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative e, attualmente, non si intravedono spiragli per il rinnovo del suo contratto (in scadenza tra un anno e mezzo). Il Milan, se non dovesse trovare l’accordo con il suo numero 19, potrebbe scegliere di sacrificarlo nel calciomercato estivo per evitare di perderlo a zero nel 2026 e per guadagnare i soldi necessari per il riscatto di Joao Félix. Un altro giocatore che potrebbe salutare Milanello è il protagonista offensivo del binario sinistro rossonero, ovvero Rafael Leao: il Milan non sembra intenzionato a cederlo, ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, il sacrificato per arrivare al suo connazionale potrebbe essere lui.

Leggi l’articolo completo Calciomercato Milan, Furlani pronto alla rivoluzione per confermare Joao Félix: svelato il piano, su Notizie Milan.