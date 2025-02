Ibra-Conte, clamoroso: contatti avviati la prossima stagione

Sergio Conceiçao è tutt’altro che sicuro di rimanere sulla panchina rossonera la prossima stagione



Nonostante la perdita del suo miglior giocatore durante la finestra di mercato invernale, il Napoli si trova saldamente in testa alla classifica. In pochi mesi, Antonio Conte ha saputo trasformare la squadra azzurra, portandola a competere per le posizioni di vertice. Un’impresa che il tecnico salentino punta a coronare con la vittoria finale, pur consapevole della difficoltà nel tenere testa all’Inter, campione d’Italia in carica. Solo il tempo dirà se le scelte del tecnico ex Juventus si riveleranno vincenti e quali saranno gli sviluppi nei prossimi mesi. Il rendimento della squadra sarà cruciale anche per il futuro del tecnico, il cui contratto triennale con la società partenopea è strettamente legato ai risultati ottenuti sul campo.

Conte il futuro sembra ancora in azzurro ma quella chiamata…



Secondo “Alfio Musmarra”, ci sono stati contatti nel mese di gennaio fra Zlatan Ibrahimovic e Antonio Conte. Il nome del tecnico ex salentino non è nuovo per il Milan: già nella scorsa stagione si era parlato di un suo possibile arrivo sulla panchina rossonera, prima che la società scegliesse Paulo Fonseca e l’allenatore accettasse la proposta del Napoli.

Le frecciatine fra Ibra e Conte in estate ma ora potrebbero essere cambiate le cose…



Durante l’estate, c’è stato un botta e risposta a distanza tra Ibrahimovic e Conte. Lo svedese, durante la presentazione di Fonseca, aveva spiegato perché non avesse scelto l’ex Inter: “Il Milan ha un allenatore, non un manager: è diverso. Con tutto il rispetto per un grande tecnico, non era ciò che cercavamo”. Parole a cui Conte aveva risposto in modo stizzito: “Mi considero un manager, voglio avere voce in capitolo e questo, forse, può dare fastidio altrove”. Questi attriti risalgono all’estate scorsa, ma chissà che il tempo non abbia portato a un cambiamento repentino.

