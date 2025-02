Milan pronto a venderlo per 40 milioni: operazione vicina al decollo

La dirigenza rossonera sembra pronta a separarsi dal suo top player. I colloqui per il rinnovo sembra che si siano raffreddati e il Milan avrebbe fissato il prezzo per la cessione

Il mercato invernale è finito da poco, ma la dirigenza rossonera rimane attiva su più fronti per far tornare il Milan ai livelli che gli competono. Oltre ai pensieri sui movimenti da fare in estate per quanto riguarda il reparto offensivo, Ibrahimovic e Furlani stanno portando avanti i rinnovi di contratto e stanno valutando le possibili cessioni da concludere nel calciomercato che partirà a giugno. Dopo gli addii di giocatori importanti per l’ultimo scudetto rossonero come Calabria e Bennacer, si valutano altre cessioni dello zoccolo duro dello spogliatoio milanista.

Milan: chi rinnova e chi no

Il Milan sta osservando con attenzione le prestazioni dei propri giocatori simbolo per decidere su chi investire nell’ottica dei rinnovi contrattuali. Per evitare altri casi come quelli di Donnarumma, di Kessié e di Calhanoglu, la dirigenza si è mossa in anticipo e ha praticamente chiuso i prolungamenti di contratto di Maignan e di Reijnders. Con Theo Hernandez, invece, i discorsi si sono completamente raffreddati: il terzino sinistro è in scadenza nel 2026 e il suo entourage chiede 6 milioni all’anno per il suo assistito, cifra ritenuta troppo alta attualmente dalla proprietà rossonera.

Il Diavolo fissa il prezzo

Theo Hernandez è considerato uno dei terzini migliori al mondo (Transfermarkt lo valuta 50 milioni) ma sta vivendo una stagione davvero opaca con la casacca rossonera. In ordine cronologico, si ricordano la brutta scena del cooling break all’Olimpico contro la Lazio, il rigore sbagliato a Firenze con annessa espulsione nel finale da capitano, la pessima prestazione nella semifinale di supercoppa contro la Juventus e la gara incolore disputata nell’andata con il Feyenoord. Il Milan, per non perdere il suo top player a zero nell’estate del 2026, avrebbe fissato il prezzo a 40 milioni: il Como aveva superato la cifra richiesta nel mercato di gennaio ma Theo aveva rifiutato senza neanche ascoltare la proposta. Hernandez, in caso di addio, vorrebbe alzare il livello e vorrebbe giocare in una squadra favorita per la vittoria della Champions League: Real Madrid e PSG rimangono alla finestra per il terzino della nazionale francese.

