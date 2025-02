Conceiçao a rischio esonero, Ibrahimovic potrebbe dire basta: cosa trapela

Il tecnico potrebbe essere subito licenziato solo in un caso

Nonostante la vittoria in Supercoppa ottenuta in Arabia Saudita, subito dopo l’avvicendamento con Fonseca, l’andamento del ‘Diavolo’ non ha subito la svolta sperata con Conceicao alla guida. I vertici di Via Aldo Rossi, di conseguenza, esprimono insoddisfazione per le prestazioni della squadra. I risultati, sia in campionato che in coppa, si mantengono al di sotto delle aspettative, con il Milan che continua a mostrare difficoltà nel risalire la classifica e consolidare una posizione tra le prime quattro squadre del campionato. . qualificazione alla prossima edizione della Champions League, pertanto, rimane incerta e i rapporti tra l’allenatore e la dirigenza non sono mai decollati, con particolare riferimento alla relazione tra Conceicao e il super consulente della proprietà, Zlatan Ibrahimovic. A ciò si aggiungono alcuni atteggiamenti del tecnico portoghese che non sono stati graditi dalla società, come la sua improvvisa uscita dalla conferenza stampa post-Feyenoord, dopo che i giornalisti avevano posto solo la prima domanda.

Conceiçao vs. Fonseca: numeri a confronto



Il gioco del Milan è diventato prevedibile, e le azioni individuali dei giocatori sono l’unica fonte di pericolo per gli avversari. I numeri, inoltre, mostrano le difficoltà incontrate dal nuovo allenatore, con una media punti di 1.92, di poco superiore all’1.75 di Fonseca. L’aspetto più preoccupante è l’atteggiamento apatico, quasi arrogante, mostrato dalla squadra in partite cruciali, come quella contro la Dinamo Zagabria, in cui il Milan ha perso 2-1 compromettendo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, o quella di mercoledì scorso contro il Feyenoord, persa 1-0, che rende difficile il passaggio del turno.

Conceiçao ad un passo dall’addio? Ecco in quale caso verrebbe riconfermato

Per evitare una clamorosa uscita di scena già ai playoff di una competizione, l’undici guidato da Sergio Conceicao ha bisogno di una vittoria convincente con almeno due gol di scarto.

Nella prima sfida contro il Feyenoord, sia i giocatori più esperti che le nuove reclute non sono riusciti a soddisfare le aspettative. Tuttavia, le maggiori responsabilità sono ricadute sull’allenatore Sergio Conceicao.

Le sue scelte tattiche, considerate troppo offensive, non hanno prodotto i risultati sperati. Inoltre, il tecnico portoghese non è stato in grado di cambiare l’inerzia della partita durante il suo svolgimento. Le critiche nei confronti di Conceicao si concentrano sulle sue decisioni in campo, e alcune nubi cominciano ad addensarsi sul suo futuro alla guida del Milan.

