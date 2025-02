“Annuncio” prima del Feyenoord: il Milan cambierà di nuovo allenatore

La partita di ritorno del Milan contro il Feyenoord potrebbe essere decisiva per il tecnico dei rossoneri Sergio Conceicao, possibile ennesimo cambio di guida tecnica

La vittoria contro il Verona nell’ultimo turno di Serie A è ormai solo un ricordo lontano per il Milan, perché tra un giorno ci sarà una partita ancora più importante: quella di ritorno dei playoff contro il Feyenoord. I rossoneri devono ribaltare la sconfitta dell’andata, ma spinti dal pubblico di San Siro possono farlo senza troppi problemi, e la carica l’ha suonata anche Zlatan Ibrahimovic.

Milan-Feyenoord da dentro o fuori, anche per Conceicao

La partita contro gli olandesi è un contrapporsi di scenari, sotto vari aspetti. Il primo e probabilmente principale è quello del passaggio del turno. Il Milan si gioca parte della stagione, serve ribaltarla per approdare agli ottavi di finale e per continuare anche a portare a casa soldi, che potrebbero far comodo per il calciomercato estivo. Ma non solo per questo, perché la partita potrebbe essere decisiva anche per un singolo, mister Sergio Conceicao.

Addio tra Milan e Conceicao? Lo scenario

Per il Milan è l’inizio di una fase cruciale della stagione. A parte la partita contro il Feyenoord, i rossoneri si giocano parte della qualificazione alla prossima edizione con i prossimi impegni di campionato. Far bene in tutte le gare potrebbe garantire il posto a Conceicao, che altrimenti rischia di dire addio, come fatto dal connazionale Fonseca. Molto dipenderà anche dal risultato contro il Bologna, nel match valido per il recupero, che sarà subito dopo Feyenoord e Torino.

