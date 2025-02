Leao può partire in estate: spunta lo scambio che accontenta tutti

Nonostante le recenti ottime prestazioni il portoghese potrebbe fare le valigie nella prossima sessione di calciomercato

Rafa Leao nell’ultimo periodo sta dimostrando sempre più quanto sia in grado di essere il leader tecnico del Milan, come dimostrato dall’assist sublime per Gimenez contro il Verona. Nonostante questo, però, potrebbero essere in dubbio sia la sua presenza in campo contro il Feyenoord stasera, con Conçeicao che sembrerebbe in forte dubbio, sia la sua permanenza al Milan.

I piani del Milan per il prossimo calciomercato

Sebbene la sessione estiva di mercato sia lontana la dirigenza rossonera è già molto impegnata nel programmare e pianificare tutte le mosse da attuare in entrata e in uscita. Il Milan conta di ricavare un bel gruzzolo dalle cessioni, che sarà reinvestito per migliorare la squadra. Buona parte del ricavato deriverà dalla vendita di tutti i giocatori di proprietà del Milan che sono in prestito con obbligo/diritto di riscatto in altre squadre: si parla di una cifra superiore ai 110 milioni di euro.

Asse Milan-Spagna: Leao e non solo

È già caldissimo l’asse con la Spagna, con il Real Madrid che sarebbe interessato ad un gioiellino rossonero e con il portoghese che potrebbe arrivare a vestire la maglia del Barcellona. I blaugrana lo seguono da molto ma vivono in una condizione finanziaria disastrosa e non potendo permettersi di spendere determinate cifre avrebbero proposto ai rossoneri uno scambio: Leao in cambio di Ferran Torres. L’attaccante spagnolo in questa stagione, nonostante non abbia giocato sempre da titolare, ha già segnato 10 reti e potrebbe convincere i rossoneri a privarsi di Leao.

