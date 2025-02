Dalla Juve al Milan, si infiamma il mercato: il “sì” può arrivare a fine stagione

Milan e Juventus sarebbero pronte a darsi battaglia in sede di calciomercato: dai bianconeri ai rossoneri, si prova a strappare il si a fine stagione

Siamo a 24 ore dal match di ritorno contro il Feyenoord, che sancirà quale delle due squadre passerà alla fase ad eliminazione diretta della competizione. Quindi in questo momento il focus di tutti sarà sulla prossima importante sfida, ma non senza un pensiero al Milan che sarà, quindi quello che verrà costruito tramite il calciomercato, come già annunciato da Ibrahimovic.

Milan, obiettivo difensore per il mercato estivo

Il Milan in questo mercato di riparazione di gennaio ha messo un po’ apposto quello che è il reparto offensivo, prendendo Joao Felix e soprattutto Sanitiago Gimenez, e di conseguenza mandando via prima Morata e poi Okafor. Se per il centrocampo gli obiettivi di mercato sono già chiari, adesso resta da sistemare un’ultima cosa: la difesa. A gennaio è arrivato Walker per la corsia destra, ma in mezzo c’è un po’ di confusione.

Il Milan ha scelto il difensore, occhio ad Araujo del Barcellona

A gennaio è stato a lungo accostato alla Juventus, e ad un certo punto sembrava proprio che potesse arrivare in bianconero. Alla fine Araujo ha deciso di rimanere al Barcellona e di rinnovare il contratto, ma questo non ne garantisce la permanenza in blaugrana anche per la prossima stagione. Il barca potrebbe prendere Tah a zero, quindi Araujo potrebbe dire addio. Il Milan è pronto a dare battaglia alla Juventus, prezzo? 45-50 milioni.

