Panchina Milan: i nomi valutati dal Club in caso di addio di Conçeicao

La clausola particolare nel contratto e i presunti problemi a Milanello. Conçeicao a rischio esonero? Spuntano i nomi per sostituirlo.

Come già noto ai più attenti nel contratto di Conçeicao è presente una clausola, esercitabile solo dalla società, che permetterebbe al Milan di rescindere il contratto con il tecnico già a giungo di quest’anno senza doverlo stipendiare fino all’esaurimento del contratto, come normalmente succede quando un allenatore viene esonerato. Inoltre sembrerebbe che il carattere fumantino del portoghese stia causando al mister grandi problemi all’interno dell’ambiente Milan.

I numeri di Conçeicao sulla panchina del Milan

Nonostante le sconfitte con Feyenoord, Dinamo Zagabria e Juventus il bilancio di Conçeicao sembrerebbe a dir poco idilliaco, infatti se si considerano tutte le competizioni il tecnico ha vinto 8 delle 13 partite disputate da guida tecnica dei rossoneri. Purtroppo una delle 3 sconfitte subite è andata in scena nell’andata dei playoff di Champions League e, se il Milan non riuscisse a ribaltare l’esito della qualificazione nella partita di ritorno in programma stasera a San Siro, la situazione del tecnico ex Porto potrebbe definitivamente precipitare.

I nomi in lizza per sostituire Conçeicao in caso di addio

Nel caso in cui l’allenatore portoghese dovesse lasciare il Milan i profili attualmente valutati non sono pochi. Il sogno dichiarato di Ibrahimovic sarebbe Xavi, attualmente libero dopo la sua esperienza alla guida del Barcellona, ma non è da escludere che la scelta possa alla fine ricadere su un allenatore italiano. Tengono banco i nomi di De Zerbi e Italiano mentre più sullo sfondo, ma ugualmente considerati dalla dirigenza, ci sono profili di grande esperienza come Maurizio Sarri e Roberto Mancini.

