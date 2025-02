Il valore di mercato schizza alle stelle, 35 milioni non bastano ora: il futuro del giocatore stravolto in pochissimo tempo

Il valore di mercato schizza alle stelle, 35 milioni non bastano ora. Cambia tutto e in pochissimo tempo per il giocatore.

Il Milan si prepara a vivere una notte da protagonista questa sera a San Siro, in occasione della sfida decisiva contro il Feyenoord. Una serata di gala che i rossoneri non possono assolutamente sbagliare. Il passaggio del turno, infatti, potrebbe influire anche sulle prossime mosse di mercato del club. Ibrahimovic, in conferenza stampa, ha annunciato quello che potrebbe essere il prossimo colpo di mercato, indicando chiaramente la via che la società intende seguire. L’obiettivo è rinforzare ulteriormente la squadra, puntando su un giocatore di grande qualità per proseguire nella costruzione di un progetto vincente.

Conceicao decisivo per la svolta

L’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan ha segnato un cambiamento significativo nel modo di giocare e nelle scelte tattiche della squadra. Differendo radicalmente dal suo predecessore Paulo Fonseca, Conceicao ha portato nuove idee e una diversa visione del calcio al club milanese. Questo ha avuto un impatto diretto sui giocatori, alcuni dei quali hanno visto un’inversione di tendenza nelle proprie fortune con la maglia rossonera. Il caso di Fikayo Tomori e ancor di più quello di Pavlovic rappresentano esempi emblematici di come un cambio alla guida tecnica possa influenzare la carriera dei giocatori.

Valore di mercato schizza alle stelle: non bastano 35 milioni ora

Sotto la guida di Fonseca, Pavlovic era relegato ai margini della squadra, al punto che a gennaio il Milan aveva quasi concretizzato la sua cessione al Fenerbahce per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Tuttavia, con l’avvento di Conceicao e le sue prestazioni convincenti in campo, la situazione ha preso una direzione completamente diversa. La valutazione di mercato del difensore serbo è schizzata in alto, passando – rimarca Milanlive.it – dai 20 milioni iniziali a ben 35 milioni euro, una crescita significativa che riflette non solo le sue abilità sul campo ma anche la fiducia riposta in lui dal nuovo allenatore. L’incremento di valore di Pavlovic è indicativo di come le prestazioni individuali possano influenzare enormemente la valutazione di mercato di un giocatore. Acquistato dal Salisburgo per meno di 20 milioni, il serbo ha dimostrato che con dedizione, talento e la giusta direzione tecnica, è possibile ribaltare completamente le prospettive di carriera. A fronte di questa escalation, i club interessati al suo cartellino dovranno ora presentare offerte ben più sostanziose per persuadere il Milan a sedersi al tavolo delle trattative.

Leggi l’articolo completo Il valore di mercato schizza alle stelle, 35 milioni non bastano ora: il futuro del giocatore stravolto in pochissimo tempo, su Notizie Milan.