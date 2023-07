L’Al-Nassr ha messo un nuovo obiettivo del mirino: si tratta dell’ex Inter Alex Telles, fresco campione d’Europa con il Siviglia

Il campionato arabo continua ad attrarre fior fior di calciatori da tutta Europa grazie ad ingaggi faraonici: l’ultimo in ordine temporale potrebbe essere Alex Telles. Come riportato da Fabrizio Romano, l’ex terzino dell’Inter sarebbe in procinto di lasciare il Manchester United dopo l’ultima stagione in prestito al Siviglia.

Il brasiliano avrebbe già trovato un accordo con l’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo e Brozovic.

