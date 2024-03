Il presidente della Federcalcio albanese Arman Duka si gode i grandi progressi del regista nerazzurro.

Arman Duka ha parlato di Kristjan Asllani a Sportitalia scomodando un mostro sacro. “Prima di tutto, devo dire che sono molto contento per il primo gol di Asllani in Serie A con l’Inter. Ha lavorato tanto per arrivare fino a qui e penso che si meriti questo bellissimo momento che sta vivendo. A maggior ragione per il fatto che compete con giocatori come Calhanoglu e altri top-player“.

Certezze

“L’ho già detto anche in passato e lo ripeto: Kristjan è ancora giovane, ha un grande potenziale e ampi margini di crescita, abilità tecniche elevatissime e le giuste qualità che servono per diventare un grande giocatore. Il fatto che stia facendo bene con l’Inter è una chiara testimonianza del suo grande talento. Vista la sua crescita in termini di continuità, ero sicuro che appena avesse avuto una possibilità di dimostrare il suo valore, l’avrebbe sfruttata al massimo ed è ciò che è successo“.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

I punti di forza

“Kristjan ha fame ed una determinazione incredibile per raggiungere il successo. Il trasferimento in giovane età in club grande come Inter nascondeva molti rischi però lui è riuscito a mantenere il giusto equilibrio“.

Paragone pesantissimo

“Oggi ha la maturità per giocare con continuità in una squadra così e nelle ultime partite di certo ha messo “sotto pressione” il suo allenatore Inzaghi. Senza dubbio, è in grande forma e merita più minuti. Non a caso io l’ho anche paragonato ad un giocatore… Luka Modric: ho la convinzione che Kristjan diventerà un grande giocatore. Il suo obiettivo primario è diventare un titolare con l’Inter e penso che sia nella giusta direzione“.

L’articolo Albania, Duka: “Molto contento per il goal di Asllani, lo paragono a Modric” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG