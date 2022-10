Demetrio Albertini parla a TMW dopo il Gran Galà del Calcio AIC, si esprime così sul Milan l’ex mediano rossonero.

A TMW, parla così dopo il Gran Galà del Calcio AIC, Demetrio Albertini sul suo ex club del Milan, su Leao: “Molto difficile trattenerlo. Credo che il Milan abbia una situazione di gestione molto complicata vista da fuori. Tante volte però è il desiderio del giocatore e dipenderà da lui e da cosa vuole fare. Ora si conosce il progetto del Milan: stanno crescendo tanti giocatori, hanno vinto lo scudetto meritatamente, hanno allenatore e società solida, si migliora di volta in volta. Dipenderà da cosa vorrà lui personalmente.“

Rafael Leao

Conclude così: “C’è il premio per la miglior società e di riflesso queste sono fatte dai dirigenti. Paolo è il direttore di quello che è il gruppo Milan e ha lavorato e sta lavorando benissimo, non solo per lo scudetto. Il Milan con le difficoltà e le criticità fa capire qual è il suo progetto.”

