Albertini: «Generazione di ragazzi impreparati. Non colpevolizziamo subito, ma chi ha sbagliato pagherà». Parla il presidente del settore tecnico della FIGC

Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha così parlato del caso scommesse in un’intervista a Libero.

SCOMMESSE – «Io dico solo che abbiamo a che fare con una generazione di ragazzi impreparati, sono sommersi dagli input ma non hanno gli strumenti per gestirli e… cadono stupidamente in tentazione».

GIOCATORI INGENUI – «Non sto dicendo questo, dico che tra social, internet e altre “opportunità” le probabilità di sbagliare aumentano, soprattutto in mancanza di una vera e necessaria “educazione”. E te lo dico da padre di un ragazzo di 22 anni».

PUNIZIONI – «Ci sono delle regole e delle sanzioni codificate. Detto che bisogna ancora appurare le responsabilità personali e non farsi prendere dalla voglia di colpevolizzare prima del tempo… stiamo parlando di cose serissime. Spero che i ragazzi coinvolti possano chiarire le loro posizioni e tornino presto in campo – guai a godere delle disgrazie altrui -, ma chi ha sbagliato pagherà come è giusto che sia».

The post Albertini: «Generazione di ragazzi impreparati. Non colpevolizziamo subito, ma chi ha sbagliato pagherà» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG