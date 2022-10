Parla Demetrio Albertini in una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco cosa dice sul Milan l’ex regista rossonero.

Ecco cosa dice Demetrio Albertini in una intervista alla Gazzetta dello Sport sul Milan, parlando dei contratti: “Per Leao vale una regola fondamentale sul mercato: puoi sbagliare a comprare, ma non puoi sbagliare a vendere. Il Milan ha saputo sostituire Donnarumma, un numero uno di livello mondiale, con Maignan che si è rivelato straordinario, ma in questo momento è dura trovare in giro un calciatore con i colpi di Leao. Lui, Tonali e De Ketelaere sono il futuro della squadra.“

Conclude così l’ex mediano rossonero: “Con un attaccante alla portata delle casse del club, ma capace di fare la differenza subito. Giroud non è eterno, lo stesso vale per Ibra. Fino a quando non ci sarà la possibilità di investire come le grandissime d’Europa, occorre scovare i talenti che nelle big non trovano spazio, come aveva fatto la Juve a suo tempo con Morata. Penso a Broja del Chelsea, ad esempio.“

