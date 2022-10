Sono queste le parole di Demetrio Albertini, l’ex centrocampista del Milan parla così della sua ex squadra.

Ecco le parole di Demetrio Albertini, l’ex regista rossonero parla del Milan attraverso le interviste degli inviati di MilanNews.it, così al Gran Galà del Calcio AIC, così su Leao: “E’ giovane. La sua crescita passa attraverso la continuità perché le giocate straordinarie le ha fatte anche il primo anno. L’anno scorso è stata la consacrazione del suo talento e lo abbiamo visto. Già quest’anno in queste prime partite si sta vedendo la maturità sportiva e quello che sta diventando questo calciatore, dentro una squadra che sta crescendo sempre tanto.“

Conclude così: “Il Milan ha una continuità e ci sorprende sempre che è la cosa più bella. Non escluderei l’Inter perché sulla carta ha giocatori straordinari. Juve? In questo momento vediamo che ha qualche problema che deve risolvere, come la continuità dei risultati. Deve recuperare anche tanti infortuni.“

