Ecco le parole di Demetrio Albertini intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si esprime così sul Milan e Tonali.

Demetrio Albertini parla così alla Gazzetta dello Sport del suo ex club il Milan, la felicità su Tonali: “Mi colpisce il coraggio. Il primo anno lo guardavi e vedevi timidezza, che presto si è trasformata in coraggio. È bello vedere che Tonali si è meritato il rinnovo sul campo e con i comportamenti, dalla riduzione di ingaggio in poi.“

Sandro Tonali

Conclude così sull’impiego degli italiani nel Milan in generale: “È un bel segnale per Mancini, perché spesso gli italiani si trovano nelle squadre che non giocano per vincere. Per il Milan, invece, è positivo per senso di appartenenza. È vero che alcuni stranieri hanno dimostrato di potersi legare a vita a un club, ma con un gruppo di italiani è più semplice avere una base su cui costruire.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG