Queste le parole di Enrico Albertosi che ha parlato del Milan alla Gazzetta dello Sport l’ex portiere rossonero.

Ecco le parole dell’ex portiere rossonero, Enrico Albertosi che ha parlato alla Gazzetta dello Sport del Milan: “Le altre squadre si sono rafforzate, è vero, ma questi ragazzi ormai stanno facendo un percorso insieme al loro tecnico da tempo e in campo si trovano a occhi chiusi. In più, proprio perché sono giovani ma supportati da un bel gruppo di senatori, possono migliorare. Il Milan parte favorito e mi auguro che arrivi in fondo e conquisti finalmente la seconda stella.“

Stefano Pioli

Aggiunge: “Per noi fu una grande emozione conquistare la prima, non tutti i trofei sono uguali: vincere il decimo scudetto è stato particolarissimo e in fondo vengo ancora ricordato per quel successo. E ora, anche se non è facile ripetersi, ho fiducia nella squadra di Pioli.“

Conclude: “Il punto forte è la difesa, con un grande portiere e due centrali affidabili, e in attacco accanto al talento Leao c’è ancora un certo Giroud. Se De Ketelaere si inserisce bene, l’impresa è a portata di mano. E uno scudetto in cifra tonda non si scorda mai, fidatevi di chi lo ha vinto.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG