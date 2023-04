Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, ha parlato del ritorno in Champions League tra i rossoneri e il Napoli: le sue parole

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Enrico Albertosi ha parlato così del ritorno in Champions League tra Napoli e Milan:

«È ancora tutto aperto. Anche se il Milan in campionato ha vinto 4-0 a Napoli ma con il rientro di Osimhen il Napoli ha qualcosa in più e potrebbe farcela. Nella partita di San Siro ho visto un Milan che ha concesso troppe occasioni alla squadra di Spalletti, che poi non sono state sfruttate per merito di Maignan».

