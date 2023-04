Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato la corsa Champions League in campionato dopo la gara col Monza: Milan avvisato

A Sky dopo Inter-Monza, Simone Inzaghi ha parlato così della corsa Champions League:

«Gli attaccanti, nel 2023, non siamo sui nostri livelli. Nei sedici mesi precedenti eravamo il miglior attacco, oggi concretizziamo meno, anche se la squadra crea e propone. Dobbiamo avere più determinazione. In campionato siamo a due punti dal Milan, abbiamo tutte le carte in regola per farcela. In questo momento abbiamo perso le gare davanti ai nostri tifosi, è un fattore che ci deve preoccupare. Se andiamo a vedere le occasioni che abbiamo avuto, il risultato non rispecchia questo. Dobbiamo essere più bravi di questo».

The post Inter, Inzaghi avvisa il Milan: «In campionato siamo a due punti» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG