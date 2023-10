Albertosi: «Preferivo il Milan dello scudetto, in questa squadra…». Le parole dell’ex rossonero sulla squadra di Pioli

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Enrico Albertosi ha analizzato il Milan di quest’anno, confrontandolo con quello vincitore dello scudetto nel 2022. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Sul piano del gioco preferivo il Milan dello scudetto. E allora c’era Ibra: la sua leadership non è replicabile, e Zlatan nella prima parte di campionato aveva anche dato il suo contributo segnando gol pesanti. Guardando il Milan di oggi, comunque, ho la sensazione che il club si sia mosso bene sul mercato, acquistando giocatori molto forti come Pulisic e Loftus- Cheek. In questo Milan rivedo lo spirito di gruppo del mio che vinse lo scudetto della stella. E se si gioca uno per tutti si può andare lontano, anche stavolta»

