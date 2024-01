Le parole di Enrico Albertosi, ex portiere del Cagliari e della Nazionale, sulla morte di Gigi Riva. Tutti i dettagli

Enrico Albertosi, ex calciatore del Cagliari, ha reso omaggio a Gigi Riva a L’Unione Sarda.

PAROLE – «Perdo un fratello, abbiamo passato tanti anni insieme, dormivamo insieme con il Cagliari e con la Nazionale. Perdo una persona che è stata importante per me. Ancora oggi ci sentivamo al telefono e lo sentivo bene, non sapevo avesse problemi al cuore».

