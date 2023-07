Lisa Alborghetti, capitano delle Inter Women, ha parlato del ritorno in campo e degli obiettivi stagionali della squadra

Con la ripresa degli allenamenti, le Inter Women si preparano a combattere per conquistare il vertice del campionato. Ai microfoni di Inter Tv, Lisa Alborghetti parla così:

INTER WOMEN- «Non vedevamo l’ora di ricominciare, rimetterci in campo e lavorare. L’Inter è una grande società, sin dall’inizio si puntava ad arrivare a questo. Speriamo che il progetto sia in continua crescita e, perchè no, toglierci qualche soddisfazione quest’anno. Rita Guarino è un coach d’esperienza, ha portato tanto a questo gruppo dal punto di vista tecnico, tattico e di personalità. E’ stato un grande passo»

STAGIONE- «Con l’avvento del professionismo il livello si è alzato in tutte le squadre, ognuno dovrà portare quel qualcosa in più. Sarà molto più competitivo dell’anno scorso, ma è un bene, perchè vuol dire che stiamo crescendo».

L’articolo Alborghetti: «Campionato molto più competitivo dell’anno scorso, ma…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG