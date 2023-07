Sandro Sabatini ha detto la sua sull’Inter: «La questione centravanti viene un po’ nascosta ma è quella più determinante da risolvere»

Ospite di Tutti Convocati, Sandro Sabatini pone l’accento sul cantiere dell’Inter, in attesa di accogliere Yann Sommer:

LE PAROLE- «L’Inter è forte e ok ma è meno forte rispetto ad un anno fa, questo è sotto gli occhi di tutti. Facendo il confronto tra chi è andato e chi è arrivato, adesso l’Inter è un po’ più debole.

La questione centravanti viene un po’ nascosta ma è quella più determinante da risolvere, perché c’è da sostituire, sulla carta, 40 gol stagionali che ti garantivano Dzeko e Lukaku.

Sommer è bravo, certo vedere che per spendere 5-6 mln passano così tanto tempo, fa un po’ sorridere amaramente, vengono in mente tempi in cui la presidenza e la proprietà dell’Inter erano stati indubbiamente più efficaci»

L’articolo Sabatini: «Inter di oggi più debole di un anno fa» proviene da Inter News 24.

