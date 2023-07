L’allenatrice delle Inter Women, Rita Guarino, ha rilasciato una dichiarazione sulla ripresa degli allenamenti e sulla squadra messa su

Ai microfoni di Inter Tv, Rita Guarino guarda con fiducia alla ripresa del campionato per le sue Inter Women, in continua crescita:

LE PAROLE- «C’era tantissima voglia di rimettersi a lavoro. La fine del campionato è solo un ricordo, c’era il desiderio di riprendere da dove avevamo lasciato.

Abbiamo lavorato molto lo scorso anno, non possiamo perdere quel che abbiamo fatto, anzi dobbiamo implementare e lavorare sulle qualità, cercando di mettere in risalto le nostre caratteristiche.

Sarà fondamentale avere la profondità della rosa per affrontare sia il campionato che la Coppa Italia, garantendo sempre la qualità di gioco. Ci saranno volti nuovi che daranno certamente spinta ed entusiasmo»

L’articolo Guarino: «Tanti volti nuovi che daranno entusiasmo alla squadra» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG