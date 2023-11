Il capitano delle Inter Women Lisa Alborghetti ha parlato del derby di sabato 25 novembre contro il Milan, nel nuovo stadio delle nerazzurre

Sabato 25 novembre alle 13.45 si accenderanno i riflettori all’Arena Civica Gianni Brera, nuova casa delle Inter Women, per il derby col Milan Femminile. Ecco come il capitano nerazzurro parla del match sui social.

DERBY- «Abbiamo una partita importante, il derby. Ci sarà da lavorare bene, pensiamo solo a quello. Guardiamo al futuro e non al passato. C’è sempre da migliorare, anche le squadre che vincono devono farlo, questo è risaputo nello sport. In una settimana può cambiare tutto, soprattutto nel calcio. Una domenica puoi fare cose meravigliose e quella dopo può capitare il contrario…perciò bisogna lavorare sempre. E’ un derby che parla da sè, in più giocheremo nel nostro nuovo campo, per cui la voglia è tanta e dimostraremo qualcosa in più».

