Carlos Alcaraz, in conferenza stampa, è tornato a parlare della sfida di domenica scorsa tra la Juve e l’Inter

Carlos Alcaraz, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juve, ha parlato della sconfitta subita dai bianconeri contro l’Inter.

INTER JUVE – «E’ stato un debutto non buono nel risultato, ma che mi ha permesso di entrare subito con una partita di livello. Mi piace giocare queste partite, dove c’è pressione e non ho paura di giocare certe partite nonostante la mia età ed è stato bello. Volevamo un risultato diverso, siamo pronti per lunedì e lavoriamo per la prossima partita».

