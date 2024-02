Alcaraz e la chiamata della Juve: «Non ci credevo! Tutto in due giorni». Retroscena del neo acquisto bianconero

Alcaraz ha rilasciato un’intervista a DAZN. Le parole dell’ultimo acquisto della Juve.

LA PRIMA CHIAMATA – «Il mio agente Sebastian. Era a Southampton con me, stavamo per mangiare e l’hanno chiamato per dirgli l’interesse della Juve. Io non ci credevo, ma neanche lui che stava trattando con altri club inglesi. Il giorno dopo hanno fatto un’offerta e allora é diventato realtà e in due giorni eccoci qua. Due ore dopo ho chiamato mia madre, tutta la famiglia era contenta».

